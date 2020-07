Genova. Eccellenza, Promoziome, Prima Categoria. Da poco sono giunte novità, una per categoria, in questi giorni di fibrillazione per il mercato calcistico, nel quale si vanno componendo le rose per la stagione 2020/2021.

In Eccellenza, il Campomorone Sant’Olcese ha ufficializzato quattro conferme di uomini cardine della squadra: il centrocampista e capitano Alessandro Cappellano (1981), l’attaccante Moreno Curabba (1987), il portiere Gabriele Canciani (1984), l’attaccante Giacomo Gandolfo (1986).

In Promozione, il Borzoli ha trovato l’accordo con il giovane classe 2003 Francesco Bresciani. Arriva dal Legino, cresciuto nelle giovanili della società savonese.

Primo rinforzo per puntellare una difesa ballerina della passata stagione. La Riese annuncia come primo acquisto per il campionato 2020/2021 il difensore classe 1995 Daniele Bertani. Cresciuto come settore giovanile nella Lavagnese, ha giocato nelle prime squadre di Vallesturla, Sestrieri e Cogornese. Ora lo attende la Prima Categoria con i biancocelesti.