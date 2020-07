Calcio: Parodi e Adornato lasciano la Liguria, Del Nero va al Campomorone Sant’Olcese

Genova. Proseguono i movimenti di calciomercato che riguardano le società di Genova e provincia.

Andrea Parodi, attaccante classe 1993, lascia il Sestri Levante e la Liguria. Va in Lombardia, a giocare in Eccellenza con la maglia del Città di Sangiuliano.

Cambia squadra e regione anche Davide Adornato, portiere classe 1991, ex Sestri Levante. Lascia il Rapallo Rivarolese per andare in Serie D al Real Forte Querceta.

Tornando in Liguria, in Eccellenza, il Campomorone Sant’Olcese ha fatto suo Manuele Del Nero (nella foto), difensore classe 1984, che ha vestito le maglie di Vado e Sestri Levante, militando sempre nelle categorie di Serie D ed Eccellenza.

In Prima Categoria, il San Quirico Burlando ha raggiunto l’accordo Luca Scala, portiere classe 1998, che ha già al suo attivo cinque stagioni in campionati di Promozione ed Eccellenza, con Rivarolese, Little Club G.Mora, San Cipriano e Celle Ligure.

Per finire, in Terza Categoria il San Giovanni Battista ha un nuovo direttore sportivo: si tratta di Paolo Migliardo, ex allenatore di Bargagli, Atletico Genova e Sottocollese, ex Ds del Guido Mariscotti.