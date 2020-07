Cadono con lo scooter e quando ripartono il mezzo prende fuoco

Genova. Hanno fatto uno scivolone sull’asfalto, per fortuna non ferendosi. Tuttavia quando sono risalite sul mezzo per ripartire questo ha preso fuoco.

Protagoniste della brutta avventura avvenuta questa notte sono state due donne, madre e figlia, che rientravano nella loro abitazione. All’altezza di corso Solferino il mezzo, probabilmente danneggiato dopo la caduta sull’asfalto, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo al centro della strada. Il motorino è andato completamente distrutto.