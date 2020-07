Busalla, staff tecnico: mister Lanzarone confermato alla Juniores, Nurra guiderà i Giovanissimi

Busalla. Due notizie in casa Busalla, relative allo staff tecnico.

La società della Valle Scrivia comunicare un gradito ritorno: Antonio Nurra (nella foto sopra) torna in società dopo diciassette anni, nel ruolo di mister dei Giovanissimi leva 2006/2007.

Diciassette anni fa al Busalla aveva allenato la leva 1988 che ha visto crescere Niccolò Monti, attuale capitano della formazione di Eccellenza, al tempo nei Giovanissimi. Negli ultimi anni allenatore a Bogliasco, Genova Calcio e Sampierdarenese, Nurra ha sempre dimostrato di prediligere la crescita dei suoi giocatori senza guardare solo alle vittorie e ai risultati delle partite. Il suo ritorno in società è volto alla formazione di giovani giocatori che, un domani, entreranno a far parte della prima squadra.

Inoltre, il Busalla rende nota la riconferma del mister Giorgio Lanzarone (nella foto) alla guida della Juniores per la stagione 2020/2021. Giorgio è cresciuto nelle giovanili del Busalla, fino ad arrivare a vestire la maglia della prima squadra. Da lì la scalata che lo ha portato a diventare allenatore. La grande dedizione al lavoro e l’attenzione scrupolosa per i giovani hanno permesso la sua riconferma con la maglia biancoblù per il secondo anno di fila.

Per quanto riguarda un’altra società di Eccellenza, il Ligorna, si segnala l’uscita dalla dirigenza di Armando Cervone, da tre stagioni nell’organigramma biancoblù. Una scelta dettata anche da cambio di casacca del figlio, Alessio Cervone, portiere classe 2006, che giocherà nella Superba.