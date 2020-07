Busalla, diciassette giovani in prima squadra. Per il Ca de Rissi San Gottardo c’è Andrea Costa

Busalla. Il Busalla Calcio, sempre attento alla formazione calcistica dei giovani, comunica che inizieranno la preparazione con la prima squadra in Eccellenza, per la stagione 2020/2021, i seguenti giovani.

Portieri: Jacopo Costa (classe 2003), Matteo Spano (classe 2001). Difensori: Alessandro Gottingi (classe 2004), Mikel Markushi (classe 2002), Filippo Pisani (classe 2002), Mattia Sesta (classe 2004). Centrocampista: Giovanni Savio (classe 2003). Attaccante: Samuele Buonomo (classe 2002).

Con questo elenco si raggiunge il numero di diciassette giovani, che faranno parte del gruppo della prima squadra dal primo giorno di preparazione, ed un totale di ben diciannove giocatori provenienti dal settore giovanile del Busalla Calcio. Numeri importanti che inorgogliscono la società.

Grazie a questa politica, che la società biancoblù porta avanti ormai da anni, i giocatori più giovani potranno maturare e crescere calcisticamente con l’aiuto dei mister e dei ragazzi della prima squadra, vanto del Busalla Calcio.

Nel frattempo, in Prima Categoria, nuovo innesto al Ca de Rissi San Gottardo. Si tratta di Andrea Costa, attaccante classe 1995, proveniente dal Via dell’Acciaio. In passato ha giocato con Molassana Boero, San Gottardo, Campi Corniglianese.