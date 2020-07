Brillano gli atleti del Circolo Tennis e Golf di Rapallo

Dopo un paio di mesi di rientro in attività, il Circolo Golf e Tennis di Rapallo può tornare a sorridere grazie ad un paio di ottime performances dei suoi atleti che hanno ormai superato le difficoltà dovute alle misure anti Covid. Lucrezia Rossettin si piazza terza al Campionato Nazionale Femminile di golf, giocato sul non semplice percorso del Royal Park G&CC I Roveri (par 72). La maglia azzurra ruentina, guidata da Luigi Figari, è riuscita a superare la concorrenza nutrita e molto forte.

Per il tennis invece svetta Simone Massucco, classe 2006 che a Genova in quel di Valletta Cambiaso, si è laureato Campione Regionale Under 14 superando in finale Simone Giromella del Tennis La Spezia. 6-4, 7-5 il conto set per il ruentino che conferma quanto di buono aveva mostrato nei mesi pre stop. Massucco ha incassato anche la felicità del proprio allenatore Alessandro Strazza.