Genova. Una perdita d’acqua con rialzamento dell’asfalto è in corso in via Sardorella, a Bolzaneto.

Sul posto la polizia municipale e i tecnici di Iren per riparare il danno e i movieri.

Non si registrano ulteriori disagi al traffico rispetto a quelli già presenti soprattutto all’altezza della rotonda sotto al casello autostradale.