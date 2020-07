Bogliasco, festa di fine stagione per il nuoto sincronizzato

Genova. Nella splendida sede della piscina scoperta dei 3 Pini, a Genova, le ragazze del settore nuoto sincronizzato del Bogliasco 1951 sabato 18 luglio hanno dato l’addio alla travagliata stagione agonistica 2019/2020.

Sotto la supervisione del responsabile tecnico, Ada Queirolo, tutte le sirenette biancazzurre hanno danzato al tramonto sotto e sopra il pelo dell’acqua accompagnate dalle note delle hit più gettonate dell’estate.

Uniche escluse dalla grande festa le atlete più piccole, quelle della categorie Esordienti C, alle quale i protocolli di sicurezza non hanno ancora dato il via libera per riprendere ad allenarsi. “A loro va comunque il nostro saluto e la speranza di poterle riabbracciare presto – commenta Queirolo -. Dopo tanti mesi difficili finalmente abbiamo vissuto una bella serata in allegria, tutte assieme, come non accadeva da troppo tempo. Purtroppo questa è stata una stagione sfortunata e sappiamo benissimo il perché. Ma noi non molliamo, anzi non appena passerà la pausa estiva saremo già pronte per riprendere più forte di prima. E di ciò voglio ringraziare innanzitutto il presidente del Bogliasco 1951 Simone Canepa che ci ha permesso di risollevarci e pianificare la prossima stagione”.

“Un ringraziamento doveroso – prosegue Ada – a Welcome Web per il loro aiuto in tutto l’anno, oltre che per la serata di sabato. Un grande grazie anche a tutti i nostri genitori sempre presenti e pronti ad aiutarci a crescere. Un riconoscimento speciale va poi al mio staff, Olimpia Benvenuto, Andrea Bonci e Adriana Camposaragna, che mi ha aiutata e supportata in quest’anno particolare. Non posso ovviamente dimenticarmi di Paola Pegan, responsabile amministrativa del nostro settore e mio personale pilastro senza il quale non potrei portare avanti la nostra disciplina. Ultimo grazie, infine, a Diego Chiodoni, nostro preparatore di rock acrobatico della società Andrea Doria sotto la guida di Laila Boldini. Insomma davvero grazie a tutti, anche a chi non ho nominato e arrivederci a settembre”.

Di seguito l’elenco delle sincronette del Bogliasco, suddivise per categoria di appartenenza, che hanno preso parte alla stagione agonistica 2019/2020.

Esordienti C

Borgna Aurora, Schiara Rebecca

Esordienti B

Gabbio Matilde, Guerrisi Aurora, Venturi Eleonora

Esordienti A

Ageno Tabata, De Venuto Sophie, Delogu Sara, Farnè Martina, Garibaldi Sofia, Girone Sofia, Maddalena Alice, Megliola Giulia, Negri Cloe, Pensa Giorgia, Righetti Viola, Tavazzani Beatrice, Vernazzano Lara

Ragazze

Benazzi Greta, Bettini Paola, Cazzaniga Linda, Moretti Cecilia, Spinetta Allegra, Zane Eva

Juniores

Crovetto Francesca, Mazzuchelli Paola

Assolute

Benvenuto Olimpia, Camposaragna Adriana, Cavolini Carolina, Demarchi Silvia, Tubino Chiara