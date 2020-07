Bimba con due madri, martedì protesta delle famiglie arcobaleno davanti a Tursi

Genova. Non si placa la polemica dopo la sentenza della corte di appello di Genova che, ribaltando la decisione del giudice di primo grado, ha negato la doppia genitorialità di una bimba di due anni, figlia di una coppia di donne.

Il coordinamento Liguria Rainbow ha infatti indetto una protesta per martedì 7 luglio davanti a palazzo Tursi in concomitanza con la seduta del consiglio comunale.

.

“Ci chiediamo tutte e tutti: chi può felicitarsi di privare dei diritti una bambina?” ripetono le famiglie arcobaleno.

“Il Comune di Genova sta presentando un ricorso dietro l’altro contro i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno, impegnando denaro pubblico per una lotta ideologica – scrivono nella nota che invita a partecipare alla protesta – chiediamo al sindaco Marco Bucci di ritirare i reclami nei confronti delle coppie omogenitoriali per far finire questa battaglia vile e indecente combattuta sulla pelle dei bambini e delle bambine.

“Quella sciarpa arcobaleno indossata il 17 giugno dal primo cittadino Marco Bucci – aggiungono – suona come pinkwashing dopo queste esternazioni di chi canta vittoria contro le famiglie delle persone omosessuali”.

L’appuntamento per il presidio è alle 15 in via Garibaldi.