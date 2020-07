Begato, incendio alla Diga: fiamme distruggono abitazione abbandonata

Genova. Un incendio ha praticamente distrutto un appartamento presso il complesso edilizio della Diga di Begato, questa mattina, poco dopo mezzanotte.

Sul posto intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi ad altre parti della struttura.

Non si registrano feriti: l’abitazione è una di quelle abbandonate e svuotate per procedere alla demolizione del complesso di edilizia popolare avviato in queste settimane. Sono partite le indagini: con buone probabilità alla base dell’incendio l’attività umana.