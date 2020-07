Autostrade, un altro weekend in coda tra chiusure notturne e tratti a una corsia

Genova. Anche se si è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure – in particolare, sono stati completati i controlli nei tratti che non consentivano scambi di carreggiata – il piano dei lavori resta fitto e tra chiusure notturne di intere tratte e percorsi su una sola corsia per senso di marcia, la situazione della viabilità resta quantomeno critica.

Questa mattina, già prima dell’alba, si erano formate lunghe code sulla A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, ma anche tra Bolzaneto e Genova Ovest, dove si riscontra un flusso particolare di turisti diretti all’imbarco dei traghetti. Al momento – dopo le 9e30 del mattino – ci sono code sulla A12, ben 5 chilometri, tra il bivio A7/A12 e Genova Nervi. Coda a tratti anche sulla A26 tra Ovada e Pra’ e poi sulla A10 per chi viaggia tra Sestri Ponente e Arenzano.

Ricordiamo che alcuni caselli sono chiusi: sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona e la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova; sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Rapallo, in entrata verso Livorno.

Occhio, però, anche alle chiusure notturne, che determinano, alla sera e al mattino code anche sulla corrispondente viabilità ordinaria.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio chiusure su:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, sia verso Milano che verso Genova. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est, o Genova Nervi, sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno. Percorsi inversi per chi da Milano, o dalla A12, è diretto a Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 00:00-2:00, del tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Sestri Levante, in direzione Livorno;

-chiusura, con orario 2:00-4:00, del tratto compreso tra Recco e Chiavari, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12, alla stazione di Chiavari, in direzione Livorno.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada, dopo aver percorso la SP456 del Turchino. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti, si consiglia di immettersi sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto e attraverso la Diramazione Predosa-Bettole, raggiungere la A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Arenzano, verso Savona. Agli utenti che da Genova, o dalla A26, sono diretti verso Savona, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Arenzano da cui entrare in A10.

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, sia verso Milano che verso Genova. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere, tramite la viabilità ordinaria, le stazioni di Genova est o Genova Nervi, sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno. Percorsi inversi per chi da Milano, o dalla A12, è diretto a Genova.

Si segnala che, dalle 2:00 alle 4:00, in direzione di Genova, sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12, data la concomitante chiusura del tratto di A12, compreso tra l’allacciamento con la A7 e Genova Nervi, nelle stesse fasce orarie durante le quali non sarà possibile, quindi, utilizzare come alternativa l’entrata della stazione di Genova est, verso Livorno.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 00:00-2:00, del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 alla stazione Recco;

-chiusura, con orario 2:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Nervi, verso Livorno. Chi da Milano è diretto verso Livorno dovrà uscire sulla A7 alla stazione di Bolzaneto e tramite la viabilità ordinaria raggiungere la stazione di Genova Nervi da cui entrare in A12.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria è diretto a Genova, verrà deviato sulla Diramazione Predosa Bettole dove potrà uscire a Novi Ligure e, tramite la SP456 del Turchino, raggiungere Genova. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di procedere fino alla A7 tramite cui raggiungere il capoluogo ligure.

La buona notizia è che – spiega Aspi – entro la fine di luglio saranno eseguite le ispezioni nelle ultime gallerie la cui collocazione garantirà sempre la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Lavori e controlli vengono effettuati dalla task force di 1200 tecnici, in modalità continuativa, 24 ore su 24, mentre by-pass fissi consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte.