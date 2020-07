Autostrade: sulla A12 veicolo in avaria tra Nervi e Genova Est. La situazione del traffico

Genova. Non le code chilometriche dei giorni scorsi, ma comunque qualche disagio al traffico sulle autostrade genovesi: attorno alle 8 del mattino Autostrade per l’Italia segnala sulla A12 una coda tra Genova Nervi e Genova Est per veicolo in avaria.

Coda anche tra Genova Est e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A7 coda di 1 km a bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A10 coda di 3 km tra Varazze e Arenzano per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona restano ancora chiuse la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona e la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.