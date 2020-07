Autostrade, stanotte verdetto sulla concessione? Toti: “Qualsiasi decisione è meglio di questa palude”

Sul piatto anche l’ipotesi commissariamento. “E’ l’unico modo per avviare la revoca”, dice Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, (M5S) a Rai Radio1. “Avviene attraverso la revoca di Aspi per cui non si perde neanche un posto di lavoro”. “La società – dice Cancelleri- continuerebbe a lavorare attraverso un commissario governativo. Dopodiché si mette al bando la concessione. Poi c’è il tema dei controlli di sicurezza. Noi come M5s stiamo proponendo che Anas subentri solo nella parte di controlli di sicurezza.”

“Il governo scelga – incalza Toti -. Non spetta alla Regione che non conosce le carte, non è parte di un contratto di concessione: sta solamente subendo i danni di un braccio di ferro infinito. In due anni non si è ritirata la concessione, non si è confermata la concessione, non si è fatta partire l’agenzia per il controllo delle infrastrutture e, al contempo, si ispezionano tutte le gallerie in un solo mese alla partenza della stagione estiva”.