Autostrade, slitta la riapertura della A12 tra Chiavari e Sestri Levante

Chiavari. Anche stamattina un ritardo nella riapertura dell’autostrada dopo la chiusura notturna. La società comunica che è prevista entro le ore 7 la riapertura della A12 tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Livorno.

In quel tratto, come comunicato ieri nel bollettino serale, sono in corso attività di ispezione delle gallerie “Del Forno” e “San Bernardo”.

Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si deve percorrere l’Aurelia e rientrare Sestri Levante. Inoltre nello svincolo di Chiavari è attivo un senso unico alternato e sull’Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Sestri Levante e Lavagna.

Regolare, invece, l’apertura della A26 in entrambe le direzioni e della A10 tra Arenzano e Voltri chiusa questa notte in direzione Genova.