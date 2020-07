Autostrade, semaforo all’ingresso di Genova Est fino al 22 luglio. Disagi per la viabilità della Val Bisagno

Genova. La regolazione del traffico a senso unico alternato regolato da semaforo sulla rampa di accesso al casello di Genova Est resterà operativa fino alle ore 20 del prossimo 22 luglio.

Il dato emerge dall’ordinanza che ha istituito il provvedimento martedì scorso: l’impianto semaforico permetterà di continuare le ispezioni alla galleria San Pantaleo senza fermare completamente il traffico veicolare in entrata e in uscita dal casello.

I disagi per la viabilità urbana della Val Bisagno, quindi, continueranno almeno per altre due settimane, salvo, ovviamente, sorprese: in questi primi due giorni di limitazioni il traffico della zona è andato in tilt, con congestionamenti arrivati a coinvolgere anche le strade di Staglieno, Marassi e di tutta la vallata.