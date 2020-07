Autostrade: riapertura casello di Rapallo posticipata alle 20 di stasera

Genova. La riapertura del casello di Rapallo, in uscita per chi proviene da Genova, è stata procrastinata alle 20 di stasera, lunedì 6 luglio.

Lo comunica Autostrade per l’Italia nel bollettino di chiusura della settimana di lavori sulla rete ligure.

Sempre Autostrade ricorda che la riapertura del casello di Genova Nervi sempre sulla A12, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova, è prevista alle 6 di mercoledì 8 luglio.

Prevista invece la chiusura in A12 del tratto compreso tra Genova Est e Recco in direzione Livorno dalle ore 22 di martedì 7 alle ore 6 di mercoledì 8 luglio 2020. Dalle ore 21 verrà chiuso anche l’accesso dell’Area di Servizio Sant’Ilario Sud.

Il traffico in uscita obbligatoria a Genova Est potrà rientrare eventualmente in autostrada a Recco dopo aver percorso la viabilità comunale e poi l’Aurelia.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso.