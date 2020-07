Autostrade, riaperto l’allacciamento A7/A12 verso ponente ma ancora 7 km di coda a Bolzaneto

Genova. Sulla autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto l’allacciamento A7-A12 per chi da Genova Ovest è diretto in A12, verso ponente. Resta chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. Lo comunica questa mattina Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che da Milano sono diretti a Genova si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto, dove ci sono 7 km di coda, di proseguire lungo la viabilità ordinaria per raggiungere il capoluogo ligure. In alternativa è possibile dopo Tortona procedere lungo la D26 in direzione di Novi Ligure per poi proseguire in A26 fino a Genova.

Coloro che da Milano sono diretti in A12 dopo l’uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto potranno, tramite la viabilità ordinaria, raggiungere Genova Ovest da cui entrare seguendo per Livorno. A chi dalla A12 è diretto a Genova si consigliano le uscite di Genova Est o Genova Nervi. Si ricorda che presso la stazione di Genova Est vige un senso unico alternato.

Già dall’alba si sono formate lunghe code anche in A26 e in A10. In particolare sono stati 13 i chilometri di coda in A26, in direzione Genova Voltri, tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Coda poi smaltita dopo la riapertura del tratto. In A10 sette chilometri di coda, in direzione Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 Trafori.

La scorsa notte in A12 da Sestri Levante a Genova est, un tratto di 50 km, sono servite due ore rispetto a un tempo di percorrenza di 30 minuti. Si era formata una coda di oltre 8 km per un cambio di carreggiata.