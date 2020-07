Autostrade, riaperto il tratto tra l’allacciamento A7/A12 e Genova ma ancora code

Genova. Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto alle 8:45 circa – anziché alle 6 – il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Ovest verso Genova precedentemente chiuso per consentire il completamento dell’attività di ripristino del fondo stradale condotte durante la notte. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Le due ore di chiusura prolungata hanno però creato lunghe code sia sulla viabilità ordinaria in Valpolcevera sia per chi, dopo averla percorsa, per muoversi in autostrada in direzione della A12 si re-immetteva a Genova Ovest in direzione levante.

Alle 9 si registrano quindi lunghe code pressoché ferme, quindi, tra Sampierdarena e Genova Est, con intasamento anche all’uscita del casello di Genova Est.