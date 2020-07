Autostrade: terminati i lavori, riaperto il casello di Masone

Masone. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della frana che minacciava chi doveva immettersi in autostrada al casello di Masone.

Autostrade per l’Italia comunica che la stazione è stata riaperta in entrata verso Genova, rendendo più agevole il collegamento con Genova e la costa per gli abitanti della valle Stura.

Restano però davvero difficili le condizioni di viabilità autostradale a causa di altri lavori. Ancora oggi si sono registrati 10 km di coda per quasi tutta la mattinata tra Ovada e il bivio A26/A10.

Il casello era chiuso dal 9 giugno scorso.

La stazione è stata riaperta grazie a una procedura ad hoc, che prevede il monitoraggio continuo del versante esterno interessato dal movimento franoso.

La direzione tronco di Genova di Autostrade per l’Italia fa sapere che sono attive strumentazioni ad hoc per il monitoraggio con una telecamera operativa h24 e una stazione meteorologica con anemometro per la registrazione continuativa delle precipitazioni atmosferiche. Sono stati inoltre realizzati due piezometri per l’individuazione del livello di falda e due inclinometri per la misurazione di eventual deformazioni del versante. Lo svincolo è inoltre presidiato h24 con due postazioni fisse: una in prossimità della rotonda al confine tra l’area di competenza di Aspi e la viabilità esterna, l’altra in corrispondenza della stazione su cui insiste la frana. Sulla base del costante monitoraggio delle informazioni derivanti dalla strumentazione si valuteranno eventuali chiusure precauzionali della stazione di Masone, in caso di superamento delle soglie prefissate rispetto agli eventi di precipitazione atmosferica che verranno rilevati.