Caos autostrade, la settimana comincia con le code: 10 km sulla A26 tra Masone e bivio A10

Genova. Ricominciano le code e i serpentoni di auto sulle autostrade liguri a causa dei cantieri.

Dopo le pesanti code del rientro di ieri, oggi ancora auto incolonnate soprattutto in direzione Genova.

Situazione pesante in A12 dove alle 8 si registrano 11 km di coda tra Recco e Genova Est in direzione Genova.

Sulla A26 in direzione Voltri, sono aumentati a 10 i km di coda alle 8.53 tra Masone e Bivio A26/A10 causa lavori.

Sulla A7, sempre in direzione Genova coda di 1 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori, sulla stessa tratta coda anche in direzione opposta tra tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

Sulla A10 coda di 2 km tra bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in direzione Ventimiglia. In direzione opposta coda di 1 km tra Savona e Albisola.