Autostrade, la promessa ai genovesi: “D’ora in poi nessuna chiusura oltre l’orario notturno”

Genova. “Con la notte appena trascorsa si è conclusa la fase più impegnativa di ispezioni delle gallerie in Liguria, che prevedeva immediati interventi di manutenzione in caso di gravi difetti costruttivi, determinando l’eventuale prolungamento della chiusura della tratta autostradale in orario diurno, talvolta anche per alcuni giorni”. Lo comunica Autostrade nel bollettino odierno.

A partire dalla prossima notte, spiega Aspi, le chiusure di tratta verranno disposte per dare seguito a interventi di programmati di manutenzione. Di seguito il dettaglio del programma previsto per la prossima notte e i possibili scenari conseguenti ad eventuali ritardi o mancate riaperture delle gallerie per necessità di interventi, attuati secondo la classificazione di urgenza e i criteri tipologici approvati dal Mit.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in uscita da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Milano.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla stessa A12.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-6:00, dei tratti compresi tra Genova Aeroporto – Arenzano, verso Savona e

Genova Pra’- Genova Aeroporto, verso Genova.

Chi da Genova è diretto verso Savona, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A10 alla stazione di Arenzano.

Chi proviene dalla A26 ed è diretto in A10, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e, tramite la SS1 Aurelia, raggiungere il capoluogo ligure oppure, se diretto verso Savona, procedere i direzione Arenzano dove entrare in A10.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Rapallo, verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione di Sestri Levante, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Rapallo in direzione Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

a chi da Savona è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare a Ovada sulla A26;

a chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di utilizzare la SP456 del Turchino ed entrare alla stazione di Ovada.

Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Pertanto, i mezzi pesanti dovranno percorrere la viabilità ordinaria, immettersi sulla A7 alla stazione di Bolzaneto da cui potranno proseguire verso Milano e raggiungere la A26 attraverso la Diramazione Predosa Bettole.