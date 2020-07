Autostrade, inferno senza tregua in A7. Entro sabato riapre il tratto Genova Ovest-A12

Genova. E’ prevista entro sabato la riapertura al traffico della A7 in direzione Milano. Lo comunica Autostrade.

Rimarrà chiuso invece il tratto da Bolzaneto a Genova Ovest in direzione Sud, chiusura che continua a provocare gravi disagi al traffico in autostrada e in Valpolcevera.

Entro poche ore dovrebbero quindi terminare i lavori all’interno della galleria Zella nella zona di Certosa. All’interno del fornice, spiega Aspi in una nota, “sono state eseguite attività di ispezione notturna che hanno rilevato difettosità in alcune porzioni del calcestruzzo. L’intervento di ripristino ha impegnato 20 persone per turno sulle 24 ore”.

Intanto continuano i disagi per l’uscita obbligatoria a Bolzaneto: verso mezzogiorno sono ancora 4 i chilometri di coda sulla A7 in direzione Genova. Disagi anche sulle strade alternative attraverso Sant’Olcese per scollinare sulla Valbisagno senza dover attraversare l’ingorgo al casello.