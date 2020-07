Genova. Un incidente è avvenuto poco prima delle 14.30 sull’autostrada A12 poco dopo il casello di Nervi, in direzione Levante, creando ancora gravi disagi al traffico. L’incidente è avvenuto nella galleria Monte Moro.

Sulla A12 Genova – Sestri Levante tra l’allacciamento con la A7 e Recco verso Livorno ci sono 13 km di coda. In direzione opposta si segnalano tra Recco e Genova Nervi, 7 km di coda verso Genova.

Foto 2 di 2



All’interno della galleria Monte Moro il transito avviene su una sola carreggiata per ogni senso di marcia. Ripercussioni sulla A7 Milano-Genova, con code tra l’allacciamento con la A10 e quello con la A12 verso Milano.

Nell’impatto sono stati coinvolti tre mezzi, due macchine e un autocarro che dopo essersi scontrato con gli altri veicoli ha preso fuoco. L’incendio è stato domato in pochi minuti. Sul posto la polizia stradale e i mezzi di soccorso ma non risultano feriti gravi, solo una persona portata in codice verde all’ospedale per accertamenti. La dinamica è ancora da chiarire

Nel primo pomeriggio altri 4 chilometri di incolonnamento si erano formati sulla A7 in direzione Milano per un incidente tra due auto nei pressi del casello di Vignole Borbera, con due feriti in codice giallo.

Notizia in aggiornamento