Autostrade: “Finite le ispezioni nelle gallerie della Liguria”. Ma continuano le chiusure

Genova. “Si conclude oggi, mercoledì 29 luglio, il piano di ispezioni messo in atto da Aspi sulle 285 gallerie della rete ligure che Autostrade per l’Italia ha effettuato sulla base delle prescrizioni del ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. Lo comunica la società Autostrade nel bollettino odierno che riporta ancora numerose chiusure notturne per i lavori di manutenzione necessari.

Lavori che dovrebbero terminare il 2 agosto, anche se non si esclude un prolungamento nei giorni successivi. E finché non finiranno gli interventi nel tratto urbano della A10 dove è attivo il bypass con riduzione a una corsia non potranno riaprire i caselli di Pra’ e Pegli che restano chiusi in entrata (Pegli anche in uscita) in direzione Genova con grossi disagi che si ripercuotono ogni mattino in Aurelia. Inizialmente la riapertura era prevista per il 28 luglio, poi è sparita la data da ogni comunicazione. Al momento, quindi, non c’è alcuna previsione per il ripristino dell’accesso all’autostrada.

Ecco le chiusure previste per la notte tra il 29 e il 30 luglio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00 del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante verso Milano. In alternativa, a chi da Genova è diretto verso Milano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Genova Bolzaneto in direzione Milano; a chi è diretto verso Livorno, si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova est; ai mezzi pesanti si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova Nervi;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova. In alternativa, a chi da Savona è diretto verso Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Arenzano, percorrere la SS1 Aurelia e raggiungere il capoluogo ligure.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 1:00-5:00, del tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Rapallo, in direzione Livorno.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 00:00-6:00, del tratto compreso tr Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, a chi da Alessandria/Gravellona Toce è diretto verso Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Ovada e percorrere la SP456 del Turchino per raggiungere il capoluogo ligure. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti diretti da Alessandria verso Genova, si consiglia di utilizzare la Diramazione Predosa-Bettole e proseguire lungo la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.