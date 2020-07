Autostrade, finalmente una buona notizia: riaperto il tratto Bolzaneto-Genova Ovest sulla A7

Genova. Dopo quasi una settimana di chiusura prolungata ha finalmente riaperto l’autostrada A7 in direzione sud tra Bolzaneto e Genova Ovest, tratto che era stato chiuso per lavori urgenti sulla galleria Zella. Stamattina, completate senza problemi le ispezioni, il tratto risulta percorribile a due corsie per entrambi i sensi di marcia.

Questa novità dovrebbe sgravare il casello di Bolzaneto e l’intera Valpolcevera che negli scorsi giorni erano finiti nel caos totale per via dell’uscita obbligatoria a Bolzaneto, con ripercussioni a catena anche su Genova Est e la Valbisagno. Riaperti anche gli allacciamenti A12/A7, per cui da Genova Est è nuovamente possibile raggiungere Genova Ovest.

Sulla A7 rimane attiva però una chiusura tra Ronco Scrivia e Vignole dove ieri sera è stato segnalato un danno al manto stradale. Sono in corso i lavori di riasfaltatura, con code in direzione Milano per l’uscita obbligatoria a Ronco Scrivia.

Riaperto dopo la notte anche il tratto di A10 Arenzano-Voltri che era stato chiuso per controlli nelle gallerie senza possibilità di deviazioni in carreggiata opposta.