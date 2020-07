Autostrade, è il caos totale: resta chiusa la A10 verso Ponente, si entra tutti ad Arenzano

Genova. Ennesima giornata di caos per la viabilità a Genova. Resta chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 e Arenzano in direzione Savona per consentire il completamento di attività verifica all’interno della galleria Borgonuovo all’estito delle quali sarà possibile stabilire l’orario di riapertura al traffico.

Pertanto, come comunica Autostrade, chi da Genova è diretto verso Savona/Ventimiglia, dovrà necessariamente percorrere l’Aurelia fino ad Arenzano dove entrare in A10. Chi entra alle stazioni di Genova Aeroporto e Genova Pra’ verrà obbligatoriamente deviato in A26 in direzione Alessandria senza possibilità di poter procedere verso Arenzano/Savona.

Gli utenti che dalla A26 sono diretti verso Savona/Ventimiglia verranno obbligatoriamente deviati in direzione di Genova dove potranno uscire alla stazione di Pra’ e tramite l’Aurelia raggiungere Arenzano dove entrare in A10 in direzione Savona.

Ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona si consiglia di raggiungere la A21 tramite A26 o A7 e procedere in direzione Torino fino alla A6 lungo cui procedere in direzione Savona.

La situazione sta già generando lunghe code sulla viabilità ordinaria del Ponente dalle prime ore del mattino, situazione destinata a degenerare fino a quando non riaprirà l’autostrada.