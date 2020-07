Autostrade, cambia il piano: domenica A7 aperta verso il mare per favorire l’arrivo dei turisti

Genova. Nella raffica di chiusure prevista per il weekend sulle autostrade liguri attenzione a quello che succederà domenica. Rispetto a quanto già annunciato, infatti, c’è una novità che riguarda la A7.

A partire dalle 6.00 del 16 luglio, infatti, il casello di Genova Ovest sarà chiuso in entrata mentre verrà aperto il tratto di autostrada tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione mare, attualmente interdetto al traffico. In pratica verrà invertito l’attuale senso unico nel tratto terminale della A7.

La decisione è stata presa da Autostrade in accordo con la polizia stradale “per favorire la circolazione verso le riviere” perché dall’alba di domenica scatterà la chiusura pressoché totale della A26 tra Genova e il Piemonte a causa delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico nello Stura a Campo Ligure (leggi qui i dettagli).

Il traffico che da Genova è diretto verso le destinazioni di Piemonte e Lombardia dovrà entrare alla stazione di Bolzaneto sulla A7, mentre gli utenti diretti verso Livorno dovranno entrare dalla stazione di Genova est sulla A12.