Autostrade, Botto (M5S): “Procediamo su revoca, da sempre nostra battaglia

Roma. “Procediamo con fermezza nell’unica direzione possibile, quella della revoca. Queste sono giornate cruciali per la storia della politica nel nostro Paese. Dalla tragedia del Ponte Morandi il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto, da solo, per ottenere giustizia per le vittime della tragedia e tutela per i cittadini troppo a lungo presi in giro da potentati e gruppi di interesse privato che hanno letteralmente vampirizzato I beni pubblici affidati loro in concessione”.

Lo scrive su Facebook la senatrice genovese del Movimento 5 Stelle Elena Botto.

“Intravedo nelle recenti dichiarazioni di alcuni il solito trasformismo e la solita corsa a intestarsi le battaglie e i risultati altrui. La battaglia sulla revoca è una battaglia del Movimento 5 stelle. Evidentemente la sentenza storica – della Corte Costituzionale sul Ponte di Genova – ha sortito il suo effetto e certa politica cerca di rifarsi una verginità. A questo siamo stati abituati come cittadini: alla presa per i fondelli di chi cambia o ritratta posizioni compulsivamente in modo opportunista” dice ancora.

“Sono davvero fiera del lavoro della nostra battaglia di civiltà – conclude – al netto di quello che dichiarano i media, perché assieme al nostro Danilo Toninelli su Genova abbiamo fatto ciò che nessuno prima aveva mai osato fare. Sono al fianco del nostro Presidente Conte in questo percorso, io con tutto il Movimento 5 Stelle ligure”.