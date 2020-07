Autostrade, bloccato in galleria per un’ora: “Senza notizie e segnale telefonico, in caso di incendio poteva essere una strage”

La sera di martedì 14 luglio 2020 intorno alle ore 19/20 in autostrada E25 (A26), poco prima di Masone, diretto verso Savona (tutto rilevabile da Telepass) sono stato bloccato all’interno di una galleria, insieme con altri per quasi un’ora senza notizie in zona priva di segnale telefonico, fermi con il rischio in caso di incendio di una strage, se non bastasse in Arenzano un piccolo cartello segnalava Ventimiglia / Arenzano e causa traffico mi sono ritrovato fuori dall’autostrada con l’impossibilità di riprendere la direzioni di Savona / Noli se non ritornando a Genova e rifacendo il percorso.

Segnalo il comportamento irresponsabile di chi gestisce questi lavori, la mancanza assoluta di adeguate informazioni segnalazioni, assistenza e il fatto di lasciare fermi i mezzi all’interno di gallerie con elevati rischi per gli utenti.

Quanto meno in caso di emergenza i blocchi dovevano essere fatti prima delle gallerie e le deviazioni chiusure segnalate con grande anticipo per il rischio di improvvisi cambi di corsia.

Paolo Menna