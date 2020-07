Genova. È stata riaperta alle 8.30 la barriera di Genova Ovest verso Milano tramite l’attivazione di una corsia sulla carreggiata opposta. Resta però chiuso il tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest verso il capoluogo a causa degli approfondimenti nel fornice Nord della galleria Zella, che non ne consentono la riapertura.

La situazione resta fuori controllo. Genova è di nuovo in ginocchio.

Alle 9 si registrano 14 km di coda tra Ronco Scrivia e Genova sulla A7. Coda di 10 km alle 9 sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio A12/A7. Coda di 2 km anche tra il bivio A10/A26 e Genova Aeroporto per lavori.

La situazione sta provocando il blocco della viabilità urbana sia sulla direttrice Guido Rossa-lungomare Canepa, sia in val Polcevera. La situazione a Bolzaneto è definita drammatica dagli automobilisti che sono rimasti bloccati. Alle 8.30 si registrano anche code sulla sopraelevata in direzione Ponente.

Chi arriva da Levante sulla A12 non può uscire a Genova Ovest ma è obbligato a proseguire in direzione Bolzaneto oppure deve uscire a Genova Est. Ai mezzi pesanti che da Milano sono diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Riaperti tutti gli altri tratti.

Traffico congestionato anche in val Bisagno con il casello di Genova Est che ha ricevuto un surplus di veicoli, utilizzato sino a poco fa in entrata da chi è diretto verso Nord sia in uscita da chi deve raggiungere il Ponente. Completamente bloccata, come era logico aspettarsi, tutta la zona intorno al casello di Bolzaneto dove confluisce tutto il traffico in arrivo da Nord, così come la A7 in direzione Sud prima dell’uscita obbligatoria.

Il traffico in arrivo da Milano è obbligato a uscire tutto a Bolzaneto, con pesanti ripercussioni sulle strade urbane.

Già ieri Autostrade aveva avvisato che “in relazione alle gallerie “Monte Moro”, “Zella” e “San Bartolomeo” in A7 e “Madonna delle Grazie” in A26, per le loro caratteristiche costruttive e data la complessità delle attività previste questa notte, è probabile che l’orario di riapertura dei tratti autostradali interessati venga procrastinato oltre quello previsto, con conseguenti rilevanti riflessi sulla circolazione”.