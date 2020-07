Autostrade a pezzi, ondulina si stacca da una galleria sulla A10 a Pegli

Genova. Un pezzo di ondulina pericolante è stato segnalato questo pomeriggio dagli automobilisti sull’autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia, all’interno della galleria Rexello.

Si tratta del materiale di rivestimento interno della volta, lo stesso che era crollato all’interno della galleria Bertè lo scorso 29 dicembre e che ha portato alla raffica di controlli sui tunnel della rete che sta provocando tuttora chiusure e disagi a causa dei lavori urgenti di messa in sicurezza.

La segnalazione, oltre che alla polizia stradale, è giunta ai tecnici di Autostrade che sono intervenuti in breve tempo per tagliare e rimuovere l’ondulina prima che potesse cadere o danneggiare qualche veicolo in transito. La galleria Rexello è uno dei tunnel ispezionati a giugno da Autostrade secondo il piano imposto dal ministero dei Trasporti.