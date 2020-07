Genova. Nonostante la buona notizia della riapertura del tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest, sono diversi i disagi sia sulla rete autostradale attorno a Genova, sia sulla viabilità ordinaria. A partire proprio dallo snodo di Bolzaneto all’altezza del collegamento con l’autostrada.

L’imprevista chiusura del tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione in direzione Milano sta provocando 12 km di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia dove è prevista l’uscita obbligatoria (aggiornamento delle 9.11)

Anche il casello di Isola del Cantone è chiuso in entrambe le direzioni come conseguenza dell’interdizione del tratto.

Chi deve andare verso Milano dalla valle Scrivia, non può neanche entrare a Busalla perché la stazione è chiusa per chi si dirige verso Milano fino alle 12 di oggi per lavori. Il primo ingresso utile è appunto Vignole Borbera.

“Consuete” code anche sulla A10 in direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto.

Sulla A10, a causa della chiusura del casello di Arenzano in entrata a causa di lavori, problemi anche sull’Aurelia a partire da Vesima verso Genova.

Sulla A26 code a tratti tra Ovada e Masone per lavori in direzione bivio con la A10.