Autostrada A12: chiuso il casello di Chiavari in entrata e uscita

Chiavari. Risveglio con disagio anche per chi deve muoversi sull’autostrada A12 in zona Chiavari.

Autostrade per l’Italia comunica che nel corso delle attività di ispezione condotte durante la notte all’interno della galleria “Della Moranda”, si è reso necessario procedere con interventi di ripristino che richiedono la chiusura del fornice.

Per questo motivo la stazione di Chiavari resta chiusa in entrata e in uscita. In alternativa, si possono utilizzare le stazioni di Lavagna e di Rapallo.