Autocarro perde gasolio da corso Italia a via Cantore

Genova. Una lunga striscia di gasolio in corso Italia, corso Marconi, strada Aldo Moro, ponte elicoidale e via Cantore in direzione Ponente.

La colpa, riferisce la polizia municipale, è di un autocarro che è stato individuato.

In questo momento è in corso la bonifica delle strade, ma nel frattempo la sostanza ha provocato la caduta di un motociclista.