Auto si schianta a Busalla, donna estratta dalle lamiere e soccorsa in codice rosso

Busalla. Un violento impatto che avrebbe potuto avere conseguenze più serie. Un’auto è uscita di strada ed è finita contro un muro questa mattina sulla strada dei Giovi tra Busalla e Borgo Fornari, in Valle Scrivia.

Alla guida della vettura c’era una donna, sola in macchina, che ha riportato ferite apparentemente non gravi ma è stata comunque portata in ambulanza all’ospedale Villa Scassi di Genova in codice rosso per dinamica.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno supportato il personale del 118 visto che la donna era rimasta in parte incastrata all’interno dell’automobile. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.