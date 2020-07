Atp, 12 mila controlli anti evasione: 400 sanzioni

Genova. Sono ripresi a pieno regime i controlli a bordo e alle fermate, da parte delle squadre di agenti verificatori di Atp. Ricordando che i biglietti vanno acquistati prima di salire a bordo, visto che a seguito delle disposizioni anti Covid è sospesa la vendita, è Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp Esercizio a spiegare numeri e finalità delle attuali azioni.”

Nel corso di giugno abbiamo fatto 12 mila verifiche e il numero dei verbali compilati per la mancanza di permesso di viaggio è di 400. Un numero che conferma come la stragrande maggioranza dei nostri passeggeri paghi il biglietto o l’abbonamento. Resta però una sacca di evasori, che vanno giustamente multati. Se tutti pagano si possono tenere le tariffe basse e ferme, come avviene da 6 anni, e offrire più servizi come quello informativo sulla App Telegram cui hanno aderito già 700 nostri passeggeri”.

La percentuale è del 3,3% circa e quindi più bassa rispetto a un anno fa. Segno che la scelta di Atp di intensificare i controlli ha funzionato. Di sicuro durante l’estate e già dal mese di luglio in corso, i controlli verranno incrementati e verranno fatti ogni giorno e a ogni ora, con azioni intensive alle fermate principali e in particolare nei tratti più affollati.

Da lunedì prossimo le squadre saranno incrementate anche con utilizzo altro personale.