Atletica leggera, secondo test di allenamento certificato a Villa Gentile

Genova. Venerdì 3 luglio si è disputato il secondo test di allenamento certificato a Villa Gentile, a Genova.

Come riporta Fidal Liguria, non si è certo risparmiata Sara Chiaratti, la junior già campionessa di prove multiple e azzurrina. La trionfina ha vinto lancio del giavellotto (38,06 contro 37,78 della cussina Sofia Intili), getto del peso (10,64) e 800 metri (2’26″85 davanti all’allieva Viola Vernetti del gruppo Città di Genova). Per Sara davvero un test significativo.

Nel getto del peso uomini 14,31 di Giordano Musso del Cus Genova; nel salto triplo donne affermazione di Irene Cassinelli, junior dell’Arcobaleno, con 11,46 (-0.1). Seconda Valentina Giussani, junior della Trionfo Ligure con 10,47 (-0.9).

Nei 200 uomini vittoria di Matteo Lessi (Trionfo Ligure) con 22”35 (0.1) davanti alla promessa Francesco Gallo (Trionfo), 22”98 (0.1). Fra gli Allievi svetta il promettente Vittorio Afferni (Trionfo Ligure) con 23”08 (0.1) davanti al consocio Alessandro Cappelli in 23”35 (+0.1).

Fra gli Juniores si impone Carlo Rizzuto (Trionfo Ligure) con 23”75 (0.8). Nei 200 donne primeggia la junior Giuditta Ponsicchi (Cus Genova) con 26”32 (0.7). Negli 800 uomini affermazione dello junior Matteo Guelfo (Trionfo Ligure) con 1’59″48.