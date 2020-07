Athletic Club Liberi, i tecnici del settore giovanile

Genova. L’Athletic Club Liberi, nelle persone del responsabile dell’area tecnica Andrea Conte e del responsabile del settore giovanile Fulvio Ganci, comunica i tecnici del settore giovanile gialloneroverde per la stagione 2020/21.

Ecco i componenti dello staff tecnico:

Juniores d’Eccellenza: Umberto Verdigi.

Allievi Under 17 (2004): Angelo Bruzzo.

Allievi Under 16 (2005): Stefano De Rosa.

Giovanissimi Under 15 (2006): Andrea Dalmazi, Luca Finotti.

Giovanissimi Under 14 (2007): Maurizio Murtas, Gilberto Repetto.

Calcio a 5 Giovanissimi (2006-2007): da nominare.

Esordienti Under 13 (2008): Andrea Cotugno, Andrea Urso.

Esordienti Under 12 (2009): Roberto Minoliti, Bordo-Fabbri, Cingari-Castellani.

Allenatori dei portieri: Fabio Francini, Tommaso Imperato.

Responsabili scouting: Gianni Madaghiele, Andrea Zanello.