Arrestato 19enne di Genova in vacanza a Riccione, ha strappato una collanina d’oro in discoteca

Riccione. Un 19enne marocchino residente a Genova è stato arrestato a Riccione per aver rapinato un coetaneo di una collanina d’oro durante una serata in discoteca. A riportare la notizia è il quotidiano online Rimininotizie.

Tutto è successo sulle piste del “Musica”. Una serata da ricordare, ma non per il divertimento, almeno per un giovane veneziano di 19 anni. Nel corso della serata, infatti, mentre si divertiva con la comitiva di amici, si è sentito inizialmente spintonare da un giovane, il 19enne arrivato da Genova, anche lui in vacanza con amici a Riccione. Poi lo spintone si è improvvisamente trasformato in una rapida presa al collo, con l’obiettivo di portargli via la collanina d’oro.

Ne è nata una breve colluttazione al termine della quale l’aggressore è riuscito a dileguarsi portando via solo parte del prezioso mentre la vittima è rimasta contusa al volto. Immediatamente intervenuti sul posto, i carabinieri hanno rintracciato il giovane aggressore con l’aiuto del personale della sicurezza del locale e hanno provveduto ad accompagnarlo in caserma.

Ricostruita l’intera dinamica, i militari hanno così provveduto a dichiarare in stato di arresto il 19enne di nazionalità marocchina, pregiudicato, accompagnato al carcere di Rimini con l’accusa di rapina e lesioni personali.