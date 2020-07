Arenzano FC, in programma due open day

Arenzano. Molti ragazzi non hanno ancora deciso quale casacca indossare nella prossima stagione sportiva, pertanto in questo periodo le società fanno campagna di reclutamento.

L’Arenzano FC, a tal proposito, propone open day per le leve 2008 e 2009 lunedì 27 luglio con orario 18,30-20 e per le leve 2004 e 2005 martedì 28 luglio con orario 18,30-20. Si terranno al campo sportivo Gambino.

“Poi ci prenderemo una breve vacanza per permettere l’ultimazione dei lavori di manutenzione che renderanno l’impianto ancora più funzionale. Per chi non ha potuto partecipare o volesse semplicemente provare qualche allenamento gratuito, l’appuntamento con il campo avverrà dopo Ferragosto” rende noto la società arenzanese.