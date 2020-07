Anziana si avventura nel bosco e cade in un burrone, grave in elicottero al San Martino

Fontanigorda. Si è conclusa nel peggiore dei modi la passeggiata di una donna di 74 anni precipitata in un burrone nel bosco a Casoni di Fontanigorda, in Val Trebbia, nell’entroterra genovese. L’anziana è ora in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

A soccorrerla per primi sono stati i vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra da Genova Est insieme al nucleo Sas.

In volo si è alzato l’elicottero, visto che era impossibile raggiungere la zona con un’ambulanza. Per prelevare la signora infortunata i pompieri hanno dovuto tagliare alcuni alberi.

Una volta prestati i primi soccorsi, la donna è stata issata sull’elicottero e portata d’urgenza al pronto soccorso con diversi traumi e fratture. Nonostante questo non sarebbe in pericolo di vita.