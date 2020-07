Antonio Ornano Live Show da Barisone a Sestri Ponente

Fanno le cose sul serio alla Trattoria Barisone. Lo storico locale che dal 1945 esiste a Sestri Ponente.

Giovedì 30 luglio, invia Siracusa 2, arriva Antonio Ornano, spezzino di nascita, genovese di adozione. La sua mission sarà quella di intrattenere il pubblico interessato all’ottima cucina, prevalentetemente di pesce, ma anche a trascorrere una serata con le sue coinvolgenti performances. Indubbiamente Ornano, di questi tempi, sta godendo un periodo di meritata fama ed eccezionale vena creativa che gli ha permesso di ampliare la rappresentanza “zeneize” a “Quelli che il calcio”, in onda su Rai 2.

Space Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, Franco Prunes, uno spietato life coach, esperto in tecniche di seduzione e di gestione del personale, Ignazio, figlio unico oppresso dalla mamma e ossessionato dalla chirurgia estetica. E ancora il Prof. Tommaselli, poi Prof. Ornano, biologo naturalista, sono questi i suoi personaggi di maggiore successo e più conosciuti dal pubblico.

L’vento di giovedì 30 luglio è una grande novità che la nuova gestione della Trattoria Barisone, intende offrire alla sua clientela e a tutta la città. Lo spettacolo di Antonio Ornano è solo il primo di una nutrita serie di appuntamenti culturali e di live show, che caratterizzaerano il connubio tra il buon cibo e l’intrattenimeto in linea con la qualità gastronomica proposta. In tema di anticipazioni, si può dire, per ora, che non mancheranno neppure alcune proposte legate al mistero!

L’evento inizierà alle 19.30 con musica d’ambiente e la cena: servizio a la carta. Alle 21.30 in scena Antonio Ornano che promette uno spettacolo “tra i tavoli”. Ma spazio anche per i ritardatari, a quelli che non si vogliono perdere a nessun costo lo spettacolo. Potranno comodamente assistere, consumando panissa e cuculli, accompagnati da un buon calice di vino al costo di 15 euro.

Trattoria Barisone

Via Siracusa 2 – Sestri Ponente

Per info e prenotazioni

3335851418 – 0106049863