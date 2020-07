Ansaldo Energia, sciopero contro l’esternalizzazione del lavoro

Genova. Sciopero questa mattina in Ansaldo energia. La protesta è stata proclamata dalla Fiom.

“L’azienda ha deciso di trasferire barre di rame verso una ditta esterna in appalto per farle lavorare. Un operazione fine a ieri fatta dai dipendenti diretti” spiegano dal sindacato che accusa: “Si esternalizza lavoro perché non si assume con un reparto come quello oggi interessato che fino a poco tempo fa impiegava 50 persone e oggi sono solo 30”.

Lo sciopero ha bloccato il carico delle barre di rame e la possibilità del camion di uscire dallo stabilimento.