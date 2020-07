Angelo Baiardo: c’è Roberto Furia per il settore giovanile

Genova. Novità di calciomercato, anche nell’ultimo giorno del mese di luglio.

In Eccellenza, l’Angelo Baiardo comunica, per la stagione sportiva 2020/2021, di aver affidato la direzione tecnica di tutti gli istruttori dei portieri di tutto il settore giovanile a Roberto Furia (nella foto). Mister Maurizio Pasqua proseguirà invece il suo lavoro alla guida dei portieri della prima squadra, Juniores e Allievi.

In Prima Categoria, terzo “under” che va a rinforzare la categoria dei fuoriquota della Riese: l’esterno offensivo classe 2001 Luca Giangrande. Cresciuto come settore giovanile dell’Astrea nel Lazio, dove nell’anno passato la sua squadra ha raggiunto il secondo posto a livello regionale, quest’anno la sua famiglia si è trasferita in Liguria, pertanto ha deciso di abbracciare il progetto della Riese.

In Seconda Categoria, Paolo Zanardi non sarà più l’allenatore della Genovese Boccadasse.

Due nuovi arrivi per il Mele: Alessio Civano, difensore leva 1989 proveniente dalla Cella, ed Edoardo Odone, portiere leva 1998 proveniente dalla Rossiglionese.