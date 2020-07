Anche al Galliera riapre il cup: tutti gli sportelli “fisici” disponibili a Genova

Genova. La direzione dell’ospedale Galliera informa che da domani, mercoledì 29 luglio, aprirà presso il punto Cup 1, entrata “S. Filippo” (in via Volta 6), un punto di prenotazione per CUP Liguria. Si tratta del primo grande ospedale del centro a riaprire uno sportello in presenza.

Lo sportello sarà aperto all’utenza dalle 11 alle 14, da lunedì a venerdì. L’accesso inizialmente sarà contingentato (20 numeri al giorno). Si potranno prenotare tutte le prestazioni ambulatoriali delle strutture del SSR ligure, presenti sul sistema CUP Liguri.

A questo link, sul sito di Regione Liguria, tutti gli sportelli riaperti. Si tratta di punti di accoglimento delle prenotazioni e dei pagamenti delle prestazioni specialmente nei presidi sanitari della periferia e delle vallate. Per ogni sportello è indicato anche il numero massimo di persone che possono sostare in sala d’attesa.

Da Alisa, dalle Asl e dalla Regione si invita comunque a continuare a preferire la modalità telefonica di prenotazione, anche per evitare affollamenti da parte dell’utenza. Purtroppo però sono molte le segnalazioni da parte dei cittadini sulla difficoltà nel prendere la linea e sui lunghi tempi di attesa.

Come effettuare la PRENOTAZIONE:

chiamando il numero unico regionale CUP 800 098 543 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18)

presso una delle farmacie aderenti al Progetto CUP

dal proprio medico curante o pediatra di libera scelta (che aderisce al Progetto CUP)

Per il PAGAMENTO, esso è eseguibile anche attraverso i seguenti canali:

agenzie Banca Carige e Uffici postali – Elenco c/c postali, bancari e codici IBAN

Portale regionale Ticket Web

Totem multifuzione Puntofacile Asl3.