Amis-Admo, confermato il centrale Angelo Saperdi

Lavagna. Angelo Saperdi è stato confermato a far parte del gruppo con il quale è stato protagonista di diversi campionati, per disputare la Serie B nella stagione 2020/2021.

Ruolo centrale, classe 1996, altezza 190 centimetri, Angelo entra nell’Amis-Admo all’età di 16 anni, partecipando a tutti i campionati regionali dalla Prima Divisione alla Serie C.

“La stagione stava andando bene – dichiara Saperdi -, l’interruzione è stata inaspettata quanto giusta e ci ha lasciati con un po’ di amaro in bocca, anche perché eravamo in piena lotta per la promozione. Poi dopo qualche mese abbiamo avuto la bella notizia della promozione e questa è stata una grande gioia in un periodo difficile come questo. Non mi vedo in altre squadre se non in quella in cui sono cresciuto, l’unico motivo che mi porterebbe a cambiare maglia potrebbe essere l’esigenza lavorativa”.

“La prossima stagione sarà una grande occasione per confrontarsi con un campionato che per numerosi anni abbiamo cercato di raggiungere, sarà difficile ma ci faremo trovare pronti – conclude Angelo -. Nello sport si punta sempre al massimo, l’impegno e lavoro ripagano sempre”.