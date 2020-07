Altri tre liguri convocati al raduno pre Europeo

Ancora buone notizie per il canottaggio ligure. Dopo la convocazione di Andrea Licatalosi (Sportiva Murcarolo) in base all’esito dei test remoergometrici, altri tre vogatori liguri sono convocati per il raduno programmato presso il Centro di Preparazione Olimpica e Paralimpica in programma sino a lunedì 27 luglio.

La Direzione Tecnica convoca Alice Ramella (SC Santo Stefano al Mare) insieme a Giovanni Melegari e Pietro Sitia, entrambi in forza alla Sportiva Murcarolo che così può contare su tre atleti convocati in proiezione Europei Junior di Belgrado (Serbia), massimo evento giovanile stagionale che è programmata dal 26 al 27 settembre 2020. In occasione delle selezioni, Alice Ramella ha terminato la finale al sesto posto e il 2 senza Melegari-Sitia chiude quinto.