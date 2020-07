Allerta gialla per temporali su Genova e la Liguria nella giornata di venerdì 24 luglio

Genova. Fase instabile in arrivo sulla Liguria, domani, venerdì 24 luglio, con rovesci e temporali che potranno interessare tutta la regione. Sulla base dell’ultimo bollettino meteo Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali con questa scansione.

Ponente ed entroterra (zone a,d) dalle 11 alle 18 di domani, venerdì 24 luglio

Centro, levante ed entroterra (zone b,c,e) dalle 6 alle 18 di domani, venerdì 24 luglio.

L’allerta interessa i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

La situazione. Dopo che, negli ultimi giorni, sulla Liguria si sono registrate condizioni di instabilità in particolare nelle zone interne con qualche locale sconfinamento costiero, domani, venerdì 24 luglio è atteso sulla Liguria il transito di un impulso perturbato. Alcuni temporali anche forti che precedono il fronte potrebbero verificarsi già in mattinata in particolare a Levante; la fase più instabile con rovesci e temporali più diffusi è, invece, prevista dalle ore centrali della giornata. Possibili colpi di vento e locali grandinate durante i fenomeni temporaleschi più intensi. Le precipitazioni saranno in esaurimento in serata a partire da Ponente, anche se permarranno residue condizioni di instabilità fino alle prime ore della notte tra venerdì 24 e sabato 25 sul centro Levante.

Previsioni.

OGGI, GIOVEDI’ 23 LUGLIO: dalle ore centrali e pomeridiane si rinnovano condizioni di instabilità sui rilievi con possibili rovesci e temporali anche moderati in possibile estensione alla costa tra ponente e parte occidentale del genovesato.

DOMANI VENERDI’ 24 LUGLIO: il transito di un fronte atlantico determina un veloce passaggio perturbato accompagnato da rovesci e temporali anche di forte intensità. Fin dalle prime ore della notte bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone; aumento dell’instabilità dal mattino con alta probabilità di temporali forti inizialmente su genovese, spezzino ed entroterra e dalla tarda mattinata su tutte le zone. Fenomeni in esaurimento in serata a partire da Ponente

DOPODOMANI SABATO 25 LUGLIO: residue condizioni di instabilità nelle prime ore su genovese, spezzino ed entroterra con residui temporali anche moderati. Locale instabilità pomeridiana sui rilievi con isolati rovesci o temporali al più moderati. Venti fino a forti settentrionali 40- 50 km/h al mattino, in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi dell’imperiese e savonese.