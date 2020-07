Genova. Un piccolo botto, come da prassi, contenuto dagli artificieri. Fortunatamente lo zaino abbandonato sotto i portici di piazza della Vittoria (lato ovest) conteneva solo dei vestiti e un paio di scarpe.

Insieme agli artificieri è intervenuto il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco.

La zona sotto i portici era stata isolata con del nastro bianco e rosso per evitare il passaggio delle persone e dei veicoli durante i controlli.

In piazza della Vittoria è in corso il montaggio del palco per la cerimonia di ordinazione episcopale a vescovo di padre Mario Tasca, il successore del cardinale Angelo Bagnasco, prevista l’11 luglio.