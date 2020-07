Genova. I genovesi non erano più abituati ad alzare gli occhi al cielo e vedere aerei che non fossero cargo color verde militare o i rari Alitalia in collegamento con Roma. Quindi la livrea bianca, gialla e blu del Ryanair atterrato alle 16e20 da Londra non è passata inosservata.

Il volo arrivato al Cristoforo Colombo oggi pomeriggio ripartirà a breve. Si tratta del primo volo di linea internazionale da e per l’aeroporto di Genova dall’inizio del lockdown.

Foto 2 di 2



In arrivo a bordo dell’aereo anche diversi turisti inglesi. In questi giorni sono già ripartiti numerosi voli nazionali e altri ripartiranno entro sabato, in aggiunta ai collegamenti con Tirana e Amsterdam che prenderanno il via rispettivamente domani e sabato.